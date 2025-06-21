بوتين: لا دليل على نية إيران في امتلاك أسلحة نووية

وكالات

نقلت وكالة "نوفوستي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، إن روسيا أبلغت إسرائيل مرارًا بأنه لا دليل على وجود نية إيرانية لامتلاك أسلحة نووية.



وفي السياق ذاته، قال الرئيس الروسي لقناة "سكاي نيوز عربية" ردًا على سؤال بشأن نووي إيران، إنه إذا كان لدى إسرائيل بعض الهواجس فلا بد من معالجتها، مشيرًا إلى أن هناك بعض التفاصيل التي من الممكن ومن اللازم التوصل لاتفاق بشأنها.



وأكد بوتين، أنه ليس لدى روسيا ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أدلة على أن إيران تريد أو تسعى للحصول على أسلحة نووية، مضيفًا "نعتقد أن لإيران الحق باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ومستعدون لتقديم الدعم اللازم بهذا المجال".



والأربعاء الماضي، قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تطالب الولايات المتحدة بعدم توجيه ضربات لإيران، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة خطيرة لاستقرار الشرق الأوسط.



وأكدت روسيا أن الغارات الإسرائيلية على إيران، والتي بدأها الاحتلال فجر الجمعة، تثير مخاطر حقيقية لوقوع كارثة نووية.



ومنذ فجر الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجومًا واسعًا على إيران -سمته "الأسد الصاعد"- قصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية منها مبنى التلفزيون الرسمي.