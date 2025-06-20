الأمم المتحدة: العالم أمام لحظة حاسمة في مستقبل البشرية

نيويورك - (د ب أ)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن العالم يمر بلحظة حاسمة لمستقبل البشرية في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران.

وقال جوتيريش في كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة: "هناك لحظات لا تكون فيها الخيارات المطروحة أمامنا مجرد خيارات لها تبعات – بل تكون خيارات تحدد المصير".

وأضاف جوتيريش: "لحظات لا يحدد فيها المسار المتخذ مصير الدول فحسب، بل ربما مستقبلنا الجماعي. وهذه هي إحدى تلك اللحظات".

واستطرد المسؤول الأممي: "العالم يراقب بقلق متزايد، ونحن لا ننجرف فحسب نحو أزمة بل إننا نندفع نحوها بسرعة" مؤكدًا أن اتساع رقعة هذا الصراع قد يشعل ناراً لا يمكن لأحد السيطرة عليها، ويتعين علينا ألا نسمح بحدوث ذلك.



وأشار جوتيريش إلى أن الدبلوماسية هي الفرصة الوحيدة لتجنب هذا المصير، وقال: "دعونا لا ننظر إلى هذه اللحظة الحاسمة بندم.. دعونا نتحرك بمسؤولية وبشكل جماعي لإبعاد المنطقة، وعالمنا بأسره عن حافة الهاوية".







