جروسي يحذر: الهجوم على محطة بوشهر الإيرانية ستكون له تبعات كارثية

وكالات

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، أن الوكالة تتابع عن كثب الوضع في المنشآت النووية الإيرانية منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، محذرًا من أن هذه الهجمات تسببت في تدهور كبير في مستويات الأمن والسلامة النووية.

وأكد جروسي، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن البنى التحتية الكهربائية في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم قد تعرضت للاستهداف، كما أُصيبت أربعة مبانٍ في موقع أصفهان، بالإضافة إلى تضرر أحد المباني المخصصة لأجهزة الطرد المركزي نتيجة الهجمات.

وفيما يتعلق بمنشأة بوشهر النووية، حذر جروسي من أن أي هجوم عليها قد يؤدي إلى "تبعات كارثية" نظرًا لاحتوائها على مواد نووية حساسة، ما قد يُحدث أضرارًا بيئية جسيمة ويؤثر على سلامة المدنيين، خصوصًا سكان العاصمة طهران.

وأوضح مدير الوكالة أن لا مؤشرات حتى الآن على وجود نشاط إشعاعي يهدد السكان، لكنه شدد على أن الوضع قابل للتغير، وأن الوكالة تراقب التطورات بدقة، مضيفًا أن مخزون اليورانيوم الإيراني لا يزال تحت الضمانات الدولية، لكن من الضروري استئناف عمليات التفتيش في أقرب وقت ممكن، بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وفي ختام تصريحاته، دعا جروسي إلى ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، مؤكدًا استعداده للسفر والتواصل مع الأطراف المعنية من أجل ضمان سلامة المنشآت النووية، وحث السلطات الإيرانية على تقديم المعلومات الفنية الكاملة والتعاون مع الوكالة الدولية.