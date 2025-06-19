(د ب أ)

كشف متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس عن اتخاذ قرار "وفقا لسياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتوجيه من مفوض الشرطة داني ليفي" بإيقاف بث عدة وكالات أنباء أجنبية بعد نشرها تقارير من مواقع سقوط الصواريخ صباح اليوم.

ووفقا لما أورده موقع صحيفة" تايمز أوف إسرائيل" على الانترنت، يبدو أن لقطات الوكالات – التي قالت الشرطة إنها كشفت "مواقع دقيقة" – كانت تستخدمها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، المحظورة في إسرائيل منذ الصيف الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إرسال دوريات لاتخاذ إجراءات "ضد وكالات الأنباء التي تستخدمها الجزيرة لنقل محتوى غير مصرح به وغير قانوني".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، داهمت الشرطة مكاتب طواقم تلفزيونية أجنبية بعد أن بثت صورا لوقوع صواريخ في منطقة حيفا، حيث استهدف وابل من الصواريخ منشآت حساسة.

وقد تعهد بن غفير باتخاذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام الأجنبية التي تبث مواقع سقوط الصواريخ. وفق ما أوردته تايمز أوف إسرائيل.

وقال من موقع سقوط صاروخ في بيتاح تيكفا يوم الثلاثاء: "البث الذي يظهر بالضبط مكان سقوط الصواريخ على دولة إسرائيل يشكل خطرا على أمن الدولة. أتوقع أن يعامل أي شخص يفعل ذلك على أنه شخص يضر بأمن الدولة".

وسعت السلطات الإسرائيلية إلى تقييد المعلومات المتعلقة بمواقع الضربات التي تزعم أنها يمكن أن تستخدمها إيران لتحسين دقة صواريخها. بحسب الصحيفة.