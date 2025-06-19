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بوتين يٌبدي استعداده للقاء زيلينسكي لكنه يشكك في شرعيته

06:35 ص الخميس 19 يونيو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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روسيا - (د ب أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه شكك في شرعيته كرئيس لأوكرانيا.

قال بوتين خلال لقائه مع ممثلي وكالات أنباء كبرى في مدينة سانت بطرسبرج: "أنا مستعد للقاء أي شخص، بمن فيهم زيلينسكي"، لكنه تساءل عن الجهة التي ستوقع اتفاق السلام في النهاية، وأعاد طرح تساؤلاته السابقة حول شرعية زيلينسكي، مؤكدا أن ولايته البالغة خمس سنوات انتهت العام الماضي.

في المقابل، تؤكد القيادة الأوكرانية أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في ظل الأحكام العرفية المفروضة نتيجة الهجوم الروسي، وتشدد على أن زيلينسكي لا يزال يتمتع بكامل الصلاحيات.

وعلى هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، دعا بوتين أيضا إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف.

وأشار إلى أن المحادثات التي أجريت مرتين هذا العام في إسطنبول بوساطة تركية يجب أن تُستأنف بعد 22 يونيو.

وأوضح أن الاجتماعات الأخيرة حققت بعض النتائج في المجال الإنساني، بما في ذلك تبادل الأسرى وجثامين القتلى.

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