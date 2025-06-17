وكالات



قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، إن العمليات التي نفذتها إيران سابقًا ضد إسرائيل كانت ذات طابع ردعي، مؤكدًا أن بلاده تعتزم تنفيذ "عمليات عقابية" قريبًا، ردًا على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي".



وأوضح "موسوي"، في تصريحات له، أن "الكيان الصهيوني ارتكب خطوات عدوانية، استهدفت شعبنا ونساءنا وأطفالنا"، مضيفًا أن إسرائيل "مستمرة في انتهاك القانون الدولي"، مشيرًا إلى استهداف وسائل إعلام إيرانية، من بينها التلفزيون الرسمي، بهدف "حجب الحقيقة"، بحسب تعبيره.



وحذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، سكان المناطق المحتلة، خاصة في مدينتي تل أبيب وحيفا، من البقاء فيها، داعيًا إلى مغادرتها حفاظًا على أرواحهم.

وأكد أن "الشعب الإيراني لم يخضع في يوم من الأيام لأي عدوان، ولن يترك الجرائم الإسرائيلية تمر دون حساب"، مشددًا على أن "مقتل مواطنين إيرانيين، إلى جانب عدد من العلماء وقادة القوات المسلحة، لن يزيد إيران إلا إصرارًا على معاقبة إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الجمعة، ضربات جوية واسعة النطاق على أراضٍ إيرانية، استهدفت منشآت نووية ومواقع دفاعية وأهدافاً مدنية وبنية تحتية للنفط والغاز، ووصفت طهران هذه الهجمات بأنها إعلان حرب وردت عليها.

