الاستخبارات الأمريكية: إيران كانت على بعد 3 سنوات من إنتاج سلاح نووي

وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن تقييم للاستخبارات الأمريكية، بأن إيران لم تكن تسعى بشكل نشط لامتلاك سلاح نووي فحسب، بل كانت أيضًَا على بعد 3 سنوات من القدرة على إنتاجه وتسليمه إلى هدف من اختيارها، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على التقييم.

والآن، بعد أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية ، يعتقد مسؤول أمريكي، أن إسرائيل ربما نجحت في "تأخير" البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر فقط، وفقاً لأحد هؤلاء الأشخاص.

ورغم أن إسرائيل ألحقت أضراراً كبيرة بمنشأة نطنز الإيرانية، فإن موقعًا ثانيًا محصنًا بشدة لتخصيب اليورانيوم في فوردو ظل على حاله بشكل فعال، وفق الشبكة.

ويقول خبراء الدفاع، إن إسرائيل تفتقر إلى القدرة على تدمير منشأة فوردو دون الحصول على أسلحة أمريكية محددة خارقة للتحصينات ودعم جوي.

ومن جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي أكبر هيئة رقابية دولية، الأسبوع الماضي، إن إيران جمعت ما يكفي من اليورانيوم المخصب بمستويات أقل بقليل من درجة صنع الأسلحة لصنع تسع قنابل نووية.

ويشير خبراء، إلى أن التحدي الذي تواجهه إيران لا يتمثل في إنتاج سلاح نووي بدائي فحسب ــ وهو ما يقول الخبراء إن إيران قد تتمكن من القيام به في غضون بضعة أشهر إذا قررت ذلك ــ بل وأيضًا في إنتاج نظام تسليم فعال، وهو ما قد يستغرق وقتًا أطول كثيرًا، بحسب ما أوردته "سي إن إن".

واستهدفت إسرائيل 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية، وهم نطنز وأصفهان وفوردو، وقتلت 14 عالمًا نوويًا إيرانيا على الأقل بعضهم بتفجير سيارات ملغومة.