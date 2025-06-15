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الجيش الإيراني للمستوطنين: غادروا إسرائيل فلن تكون صالحة للسكن

08:56 م الأحد 15 يونيو 2025

الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

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وكالات

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد إن القوات المسلحة الإيرانية تنصح المواطنين الإسرائيليين بالابتعاد عن المناطق الحيوية.

وأشار متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إلى أن على المستوطنين الإسرائيليين مغادرة الأراضي المحتلة فلن تكون صالحة للسكن قريبا.

وأكد المتحدث العسكري الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية لديها بنك أهداف شامل في "الكيان الصهيوني وسنستهدف النقاط الحيوية".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

‏وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا تستخدم للمرة الأولى.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن عمليات اعتراض في سماء تل أبيب وحيفا وسقوط صاروخ بمحيط ميناء حيفا، مؤكدة وقوع انفجارات إثر سقوط صواريخ في حيفا وتل أبيب.

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