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الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران

07:32 م الأحد 15 يونيو 2025

وزارة الخارجية المصرية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة لأوضاع الجالية المصرية في إيران في ظل التصعيد الخطير الأخير، تواصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية صباح اليوم 15 يونيو مع البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران للاطمئنان على أوضاع وسلامة أفراد الجالية المصرية في مختلف المدن الإيرانية.

ووجّه وزير الخارجية بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لأفراد الجالية. وقد أكدت البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران سلامة جميع أفراد الجالية حتى الآن وعدم تعرضهم لأذى نتيجة الهجمات العسكرية.

كما وجّه السيد وزير الخارجية البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران بإبقاء قنوات الاتصال مع أفراد الجالية المصرية مفتوحة على مدار الساعة، وتذليل أية مشاكل قد يتعرضون لها بشكل فوري، ومواصلة متابعة الأوضاع أولًا بأول وتقييم الموقف.

وتناشد وزارة الخارجية الجالية المصرية في إيران بالبقاء في أماكن آمنة وإبلاغ البعثة المصرية بأي عراقيل قد تواجههم، وتهيب بجميع المواطنين المصريين المتواجدين على الأراضي الإيرانية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة، فضلًا عن التواصل الفوري مع البعثة الدبلوماسية المصرية بطهران لإحاطتها بموقفهم واحتياجاتهم.
تليفون: (٩٨٢١٢٢٤١٩١٠٠+) - (٩٨٢٢٤٢٠٠١٥١٦+) - (٩٨٩٩٨١١٩٨٨٧٧+)

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الجالية المصرية إيران إيران وإسرائيل الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي
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