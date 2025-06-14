بوتين يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران ويعرض الوساطة لتهدئة التوتر

وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران، واصفًا الوضع بأنه "مقلق للغاية".

وأوضح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن بوتين أعرب خلال المحادثة عن إدانته للهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل ضد إيران، مشيرًا إلى أن ترامب شاركه القلق نفسه إزاء التطورات الجارية في المنطقة.

وأضاف أوشاكوف أن الرئيس بوتين أعرب عن استعداد روسيا للقيام بدور الوسيط بين إسرائيل وإيران بهدف تهدئة الأوضاع، كما أشار إلى أن الزعيمين لم يستبعدا إمكانية استئناف المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

وكان الرئيس بوتين قد أجرى، يوم أمس، مكالمتين منفصلتين مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكد، وفق بيان صادر عن الكرملين، إدانة روسيا للغارات الإسرائيلية، معتبرًا أنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما عبّر بوتين عن تعازيه لقيادة وشعب إيران في ضحايا الهجوم، الذي أسفر عن عدد كبير من القتلى.

وفي اتصاله مع نتنياهو، شدد الرئيس الروسي على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات، وحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بالوسائل السلمية والدبلوماسية فقط، مؤكدًا استعداد موسكو لمواصلة جهود الوساطة ومنع تفاقم الأزمة من خلال استمرار التواصل مع كلا الطرفين.

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