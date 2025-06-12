الحوثي: إسرائيل تكثّف مساعيها للاستيلاء على المسجد الأقصى

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، إن العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي الوحشي مستمر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى 20 شهرا.

وأشار الحوثي، إلى أن حصيلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع على قطاع غزة بلغت أكثر من 2400 من الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تمنع دخول المساعدات عبر الأمم المتحدة منذ أكثر من 100 يوم ليجعل من مراكزه مصائد للإبادة والإعدام.

وأوضح الحوثي، أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من مساعيه الهادفة إلى الاستيلاء على المسجد الأقصى بقدسيته المهمة للمسلمين، كما يحاصر مدن وبلدات الضفة الغربية ويقوم بإنشاء أعداد كبيرة من الحواجز العسكرية التي تفصل فيما بينها.