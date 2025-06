فيديو متداول للحظة تحطم طائرة ركاب هندية

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لما يقولون إنه لحظة سقوط طائرة الركاب الهندية قرب مطار أحمد آباد.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس، على متنها أكثر من 200 شخص قرب مطار مدينة أحمد آباد الواقعة غرب الهند، وفق ما أكدته الشركة والشرطة الهندية، دون أن يتم الإعلان رسميًا عن عدد الضحايا حتى الآن.

BREAKING: Footage shows plane with at least 242 people crashing near Ahmedabad, India. pic.twitter.com/3yfV2khfxU