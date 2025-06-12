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فيديو متداول للحظة تحطم طائرة ركاب هندية

12:30 م الخميس 12 يونيو 2025

تحطم طائرة ركاب هندية

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وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لما يقولون إنه لحظة سقوط طائرة الركاب الهندية قرب مطار أحمد آباد.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس، على متنها أكثر من 200 شخص قرب مطار مدينة أحمد آباد الواقعة غرب الهند، وفق ما أكدته الشركة والشرطة الهندية، دون أن يتم الإعلان رسميًا عن عدد الضحايا حتى الآن.

وأفادت شركة الطيران بأن الطائرة كانت متجهة إلى مطار جاتويك في لندن، في حين أوضح مسؤولون في الشرطة أن الطائرة سقطت في منطقة سكنية قريبة من المطار أثناء إقلاعها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

وقالت "إير إنديا" في بيان مقتضب عبر منصة "إكس": "في هذه اللحظة نعمل على التحقق من التفاصيل وسنشارك أي تحديثات حال توفرها".

وعرضت قنوات تلفزيونية هندية مشاهد من موقع التحطم، أظهرت حطام الطائرة يشتعل بالنيران وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في محيط المطار، فيما شوهدت فرق الإسعاف وهي تنقل مصابين على نقالات إلى سيارات الإسعاف.

وبحسب وكالة " إيه إن آي" الهندية للأنباء، نقلاً عن مركز الشرطة في ولاية جوجارات، كان على متن الطائرة 242 شخصًا، بينما ذكرت قناة "سي إن إن" أن العدد الإجمالي بلغ 232 شخصًا، منهم 220 راكبًا و12 من أفراد الطاقم.

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تحطم طائرة ركاب هندية مواقع التواصل الاجتماعي مطار أحمد آباد
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