وزير النقل التركي: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الوفد الليبي إلى دولة محايدة

كتب : مصراوي

03:52 ص 25/12/2025

طائرة الوفد الليبي

وكالات

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، أنه سيتم إرسال الصندوق الأسود للطائرة الخاصة التي تحطمت في أنقرة، وعلى متنها وفد عسكري ليبي رفيع المستوى، إلى دولة محايدة.

قال الوزير التركي على منصة "إكس"، إن مسجل الصوت الخاص بقمرة قيادة الطائرة، ومسجل بيانات الرحلة، سيتم إرسالهما إلى دولة ثالثة محايدة لفحصهما، لضمان التوصل إلى نتائج نزيهة بشأن سبب تحطم الطائرة.

وأضاف أورال أوغلو: "بعد إجراء الفحص، سيتم إطلاع شعبنا والعالم أجمع على تفاصيل الحادث بشفافية تامة".

كان وزير الداخلية التركي على يرلي قايا، أعلن الأربعاء، عثور السلطات على تسجيلات قمرة القيادة وبيانات الطائرة، التي تحطمت في أنقرة مما أدى إلى مقتل رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحداد وقادة عسكريين آخرين، وفقا لسكاي نيوز.

طائرة الوفد الليبي أنقرة الصندوق الأسود لطائرة الوفد الليبي الوفد الليبي رئيس الحكومة الليبية ليبيا تركيا

