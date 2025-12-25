سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 24-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6813 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5960 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5108 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3973 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2839 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 211860 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 47680 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 4467 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.