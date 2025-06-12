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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية مشددة

10:03 ص الخميس 12 يونيو 2025

المسجد الاقصى

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القدس - (د ب أ)


أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام" مستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية الشرطة الإسرائيلية.


وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية".


ووفق الوكالة ، "فرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية".


وأشارت إلى أن الدعوات تتواصل لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى.

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المسجد الأقصى القدس الشرطة الإسرائيلية
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