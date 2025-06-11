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هولندا تستأنف التعامل مع طلبات اللجوء السورية بعد مراجعة المخاطر

09:20 م الأربعاء 11 يونيو 2025

هولندا

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(د ب أ)

تعتزم هولندا استئناف التعامل مع طلبات اللجوء من سوريا بعدما خفضت الحكومة تقييم المخاطر بالنسبة لها، حسبما أعلنت خدمة الهجرة والتجنيس اليوم الأربعاء.

ووفقا لتقييم المخاطر الجديد، فإن خطر العنف التعسفي في سوريا هو الآن في أدنى مستوى له ضمن المبادئ التوجيهية ذات الصلة بتقييم الاتحاد الأوروبي.

وقالت خدمة الهجرة والتجنيس إنه يتعين بالتالي توقع أن يتم رفض عدد متزايد من طلبات اللجوء في المستقبل.

وأوضحت الخدمة أن هناك حوالي 17 ألف طلب لجوء من السوريين، الذين يشكلون أكبر مجموعة من اللاجئين في البلاد.

وسوف تظل معايير الحماية الأعلى سارية بالنسبة لبعض الأشخاص، مثل أعضاء مجتمع الميم، والأقلية العلوية.

وعلقت هولندا بشكل مؤقت اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء من السوريين بسبب الوضع غير الواضح في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في أوائل ديسمبر.

ومن المقرر إجراء تقييم آخر للمخاطر في أوائل عام 2026، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن مصير نحو 71 ألف سوري يحملون تصاريح إقامة مؤقتة في هولندا.

وأكد وزير اللجوء والهجرة ديفيد فان ويل أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر للغاية ولا يسمح باتخاذ قرارات.

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هولندا هولندا تستقبل طلبات اللجوء من سوريا خدمة الهجرة والتجنيس في هولندا وزير اللجوء والهجرة ديفيد فان ويل
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