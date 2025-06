كيف تحولت خطة توزيع المساعدات الأمريكية إلى مصيدة إسرائيلية بغزة؟

كتبت- سلمى سمير:

منذ اليوم الأول لبدء تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تحولت الخطة الجديدة والتي حاولت كل من تل أبيب وواشنطن الإعلان عنها كمنقذ محتمل وسط أزمة المجاعة المتصاعدة، إلى مشهد من الفوضى والانهيار منذ يومها الأول، فبينما كان الهدف المعلن إنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني مهددين بالجوع، بدت الوقائع على الأرض أكثر تشويشًا وعنفًا مما توقعه أي من الأطراف.

في اليوم الأول لافتتاح أحد مراكز التوزيع التابعة لمؤسسة "غزة الإنسانية" – الكيان الذي أنشئ بدعم أمريكي وإسرائيلي لتولي ملف توزيع المساعدات – بدا المشهد أشبه بمهرجان رمزي، وذلك بعد تداول فيديو وقوف أحد المتعاقدين الأمنيين الأمريكيين الملثمين، على تلة ترابية ويرسم بيديه بعض الحركات للجمهور المحاصر خلف الأسلاك الشائكة، فيرد عليه الحشد بهتاف وتحمس من أجل الحصول على الإمدادات التي حظرت إسرائيل دخولها لوقت طويل.

لكن سرعان ما انقلب هذا المشهد إلى كارثة، ففي فترة بعد الظهر، اقتحم آلاف المدنيين الجائعين للموقع، وتخطوا الحواجز، وبدأت أصوات الأعيرة النارية تُسمع في المكان، بينما هرع الناس في كل اتجاه وسط حالة من الفوضى، ليسقط على إثر ذلك عشرات الشهداء وعدد كبير من المصابين فقط في سبيل الحصول على بعض الطعام بعدما فتكت المجاعة بكثيرين.

في الواقع كان عدد المساعدات الموجودة وحجم الإمكانيات التي وفرتها إسرائيل وأمريكا في نقاط التوزيع المحدودة لا يتناسب على الإطلاق مع الأعداد الكبيرة - بمن فيهم من أطفال- وقفوا دخل حشد غير منظم للحصول على بعض الطعام وهو ما انتهى بالبعض بالخروج من ذلك الحشد لكن إما مصابا ومعه الطعام أو شهيدا أو بلا شيء.

جاء تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" كمحاولة من قبل إسرائيل لخلق بديل للأمم المتحدة ووكالاتها من ضمنها وكالة غوث وتشغيل الللاجئين "الأونروا" التي وجهت لها إسرائيل اتهامات التعاون مع المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر 2023، لتصبح بذلك المنظمة الجديدة هي الجهة الرئيسية لتنسيق وتوزيع المساعدات في غزة.

إضافة لذلك كان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل بإنشاء الهيئة الجديدة، كمحاولة للالتفاف على آلية الأمم المتحدة بدعوى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تسيطر على المساعدات وتعيد توجيهها، وهو ما تنفيه الحركة بشكل قاطع بل وتعتبره محاولات من قبل حكومة بنيامين نتنياهو للالتفاف على حظر المساعدات المفروض على القطاع.

على جانب آخر، قوبلت الخطة بإدانة واسعة من وكالات الإغاثة الدولية، التي رفضت التعاون مع المؤسسة الجديدة، مؤكدة أن وجود مقاولين أمنيين مسلحين - بعضهم أمريكيون - عند نقاط توزيع المساعدات يهدد ثقة المدنيين ويعرقل فعالية الإغاثة.

