خبير سياسي يكشف تفاصيل بشأن مجمع مساعدات بغزة للتخفيف من الحصار

كتب- عمرو صالح:

أكد الخبير السياسي مصعب الليثي، أن افتتاح مجمع مساعدات جديد في منطقة رفح الجنوبية، بقيادة ياسر أبو شباب، هدفه توزيع المساعدات الغذائية والطبية على السكان المتضررين من الحرب والحصار المستمر، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأوضح "الليثي" خلال مداخلة تليفزيونية، أن المجمع بدأ عملياته في آواخر مايو 2025، حيث تم توزيع حوالي 8 آلاف صندوق غذائي، بما يعادل 462 ألف وجبة، على السكان المحتاجين، لافتًا إلى أن المجمع يتم إدارته من قبل مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وتشرف عليه مبادرة محلية بقيادة أبو شباب، وتُقدَّم فيه المساعدات بشكل منظم يشمل طرودًا غذائية ومياهًا صالحة للشرب وأدوية وخيامًا.

وأضاف، أنه رغم الجدل السياسي، إلا أن عدد متزايد من السكان يرون أن هذه المبادرة تمثل صوتًا جديدًا في غزة، ورسالة واضحة بأن هناك بدائل للعمل المجتمعي، وأنه يمكن تنظيم جهود إنسانية محايدة وفعالة دون الخوف من تغيير الواقع السياسي، مضيفا: " هذا التحرك ينظر إليه على أنه بداية لتوسيع هامش الخيارات أمام المجتمع المدني المحلي، وتشجيع مبادرات مستقلة تضع مصلحة الناس في المقدمة".

وأشار إلى أن ما شهدته بعض المراكز الأخرى المدعومة دوليًا – مثل التي توزّع المساعدات عبر قنوات أمريكية أو إسرائيلية – والتي شهدت فوضى وتدافعًا أدى إلى إصابات بل ووفيات، لم تُسجّل أي حوادث مماثلة في مجمع أبو شباب، بل أشاد المستفيدون بانضباط التوزيع، واحترام الكرامة الإنسانية، وآلية الوصول العادلة للمساعدات، ما ساهم في تعزيز ثقة الناس بهذا المشروع.

وأكد أن افتتاح مجمع المساعدات، يُعد خطوة مهمة لتخفيف معاناة السكان في غزة، وبينما تبقى بعض التساؤلات قائمة حول التوظيف السياسي للمساعدات في مناطق أخرى، فإن ما حدث في رفح يُظهر أن بالإمكان تقديم الدعم الإنساني بطرق جديدة أكثر شفافية وتنظيمًا.

وشدد على أن نجاح هذه المبادرة يشكل بداية لنمط جديد من الحوكمة المجتمعية التي تنبع من داخل المجتمع الغزي ذاته، وترتكز على الثقة، والكرامة، والاستقلالية.