أمريكا تُصنف عصابتين في هايتي ضمن المنظمات الإرهابية

واشنطن- (د ب أ)

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عصابتين إجراميتين في هايتي مسؤولتين عن هجمات وحشية في الدولة الكاريبية كمنظمات إرهابية أجنبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن تحالف العصابات /فيف أنسانم/ وحليفه /جران جريف/ " المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والعنف في هايتي".

وأضاف روبيو: "إنهما تشكلان تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي في منطقتنا".

وتابع وزيرالخارجية الأمريكي: "لقد قتلت هذه العصابات وتواصل قتل ومهاجمة شعب هايتي وقوات الأمن في البلاد وأفراد بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات (إم إس إس ) وهى عاقدة العزم على الإطاحة بحكومة هايتي"، مستطردا أن "عصر الإفلات من العقاب لمن يدعمون العنف في هايتي قد مضى".

ومن خلال تصنيف العصابات كمنظمات إرهابية، يمكن لواشنطن أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأفراد أو الشركات التي تدعم العصابات ماليا أو بطرق أخرى.

وتعتبر هايتي دولة عبور رئيسية لتهريب المخدرات على المستوى الدولي، وخاصة الكوكايين من كولومبيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ويتم تهريب الأسلحة التي تستخدمها العصابات في هايتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة.

وتعاني دولة هايتي الكاريبية من أزمة إنسانية حادة. فقد سيطرت العصابات العنيفة على أكثر من 80% من العاصمة بورت أو برنس.

كما تعاني هايتي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ,11 مليون نسمة، من عدم الاستقرار السياسي والفقر والعنف منذ عقود.

وتعيش هايتي بلا رئيس منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يونيو 2021.

وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 1600 شخص بين يناير ومارس 2025، بينما هناك أكثر من مليون نازح داخل البلاد.