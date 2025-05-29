بن غفير يحذر: وقف العمليات القتالية في غزة خطأ تاريخي

(وكالات)

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، رفضه لأي تهدئة عسكرية في قطاع غزة، مشددًا على أن وقف العمليات القتالية في المرحلة الراهنة سيكون "خطأً تاريخيًا"، بحسب تعبيره.

وأوضح بن غفير في تصريحاته أن استمراره في الحكومة مرتبط بعدم تجاوز ما وصفه بـ"خطه الأحمر"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دراية تامة بذلك الحد، محذرًا من اتخاذ أي خطوات لا تتوافق مع موقفه.

وفيما يتعلق بملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، صرح بن غفير بعدم وجود صفقة حالية من شأنها استعادة جميع الأسرى، مشيرا إلى "صعوبة الموقف"، حيث تبتعد إسرائيل، بحسب وصفه، أكثر فأكثر عن إمكانية تحرير من تبقّى منهم.

وشدّد الوزير المتطرف على رفضه لأي صفقات تبادل مع حركة حماس في الوقت الراهن، داعيًا إلى مواصلة ما وصفها بـ"عمليات السحق" لتحقيق ما يراه انتصارًا كاملاً.