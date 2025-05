لا إسرائيل بدون القدس.. نتنياهو يظهر في نفق أسفل المسجد الأقصى (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فيديو له داخل نفق قال إنه يمتد تحت المسجد الأقصى المبارك، في إطار الجهود المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للحفر تحت المسجد بهدف هدمه والبحث عن آثار الهيكل المزعوم.

جاء ذلك خلال احتفال خاص بيوم "توحيد القدس"، حيث أكد نتنياهو خلال احتفاله، سيادة إسرائيل على مدينة القدس، وربط التراث التوراتي بالمدينة ودمجها بالهوية الوطنية الإسرائيلية الحديثة حسب تعبيره.

وقال نتنياهو في الفيديو: "أنظروا إلى هذه أحجار.. أحجار الرصف التي مشى عليها أسلافنا".

وأضاف أن النفق يبدأ من بلدة سلوان ويمتد إلى المسجد الأقصى، حيث تزعم إسرائيل وجوده.

ووعد نتنياهو بالحفاظ على القدس موحدة تحت سيادة إسرائيل، حيث قال: "حجارة القدس ليست صامتة، بل تخاطبنا عبر آلاف السنين. هنا تكمن أسس هويتنا كأمة عريقة. لا صهيونية بدون صهيون، ولا إسرائيل بدون القدس".

وفي تصريح ضمني من تحت النفق، ألمح نتنياهو إلى إمكانية تلقي أخبار جديدة خلال الأيام المقبلة بشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

يُذكر أن هذه المناسبة تصادف الذكرى الـ58 لاحتلال إسرائيل للقدس عام 1967، الصراع الذي شهد أيضًا احتلال تل أبيب لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وشارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة الأعلام السنوية التي جابت شوارع القدس، حيث شهدت المسيرة مشاركة واسعة من المستوطنين الذين لوحوا بالأعلام الإسرائيلية وأنشدوا الأغاني أثناء سيرهم عبر البلدة القديمة.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجدها، وأمنت اقتحام المئات من المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى الذين أدوا طقوسا لتلمودية ورقصات استفزازية، ورافقهم عدد من أعضاء الكنيست ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

Netanyahu is giving a speech in a tunnel beneath Al-Aqsa!

Looks like he's already mentally preparing himself for what it feels like if Hamas catches him down there!

😎 pic.twitter.com/1ErbUO0TnO