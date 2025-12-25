رئيس دار الكتب: ترميم وثائق "الخارجية" واجب وطني

كتبت داليا الظنيني:

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن نجاح الدار في ترميم وصيانة مجموعة تضم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية تاريخية، يجسد الدور المحوري للدار في حماية الهوية المصرية، مشددا على أن الهيئة تمثل المرجعية الأولى والخبرة الأهم محليا وإقليميا في مجال صيانة المخطوطات والوثائق النادرة وأوائل المطبوعات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الجهود تأتي استجابة مباشرة لتكليفات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة أجهزة الدولة ووزارة الثقافة، بضرورة صون التراث الوطني عبر عمليات الترميم والرقمنة، لضمان استدامته ونقل هذه الكنوز المعرفية إلى الأجيال القادمة.

وأوضح رئيس دار الكتب أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تعاون وثيق مع وزارة الخارجية، إذ تم التنسيق لاختيار الوثائق والمعاهدات التي تشكل الركيزة الأساسية لتاريخ مصر المعاصر، مؤكدا أن هذه المادة العلمية هي المصدر الموثوق الذي يستقي منه الباحثون والدارسون حقائق التاريخ الدبلوماسي المصري.

وأشار إلى أن المشروع نفذ على مراحل متعددة نظرا لضخامة حجم العمل، إذ اكتملت المرحلة الثانية مؤخرا بعد جهود دؤوبة استمرت 4 أشهر، لافتا إلى أن تحديد الأولويات والوثائق الأكثر أهمية للترميم يخضع لتقدير وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المالكة لهذه الكنوز التاريخية.