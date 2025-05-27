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رغم الهدنة.. توغل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

05:21 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصادر لبنانية، إن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت مئات الأمتار داخل الأراضي اللبنانية.

وأفاد التقرير أن القوات تقدمت باتجاه منطقة قرية ميس الجبل، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على هذه الأنباء، وفقا لسكاي نيوز.

كانت إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.

وسحبت إسرائيل معظم قواتها من لبنان بعد شهور من التمركز هناك، إلا أن الحكومة اللبنانية تعتبر استمرار وجود القوات الإسرائيلية في 5 مواقع استراتيجية خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم الهدنة، تواصل القوات الجوية الإسرائيلية شن هجمات شبه يومية على أهداف داخل الأراضي اللبنانية.

ووفقا للاتفاق، كان من المفترض أن ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يقع على بُعد نحو 30 كيلومترا شمال الحدود الوطنية. وتتهم إسرائيل الجماعة بانتهاك هذا البند بشكل متكرر.

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