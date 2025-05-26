إيلون ماسك يصف تراجع الخصوبة في أوروبا بـ"الموت العظيم" ويثير تفاعلًا

القاهرة- مصراوي:

أثار رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، تفاعلًا واسعًا بين متابعيه على منصة إكس (تويتر سابقًا) بعد نشره تعليقًا مثيرًا على رسم بياني يظهر معدلات الخصوبة المتدنية في أوروبا، معبّرًا عن أسفه بعبارة "الموت العظيم".

The great dying https://t.co/lg99JVPCr6 — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2025

وجاء تعليق ماسك على رسم بياني نشره حساب "Rothmus"، أظهر فيه تراجعًا حادًا لمعدلات الخصوبة في معظم دول أوروبا، حيث تهيمن الألوان الحمراء الداكنة التي تدل على معدلات منخفضة للغاية.

واستثنى الرسم بعض الدول مثل مولدوفا وفرنسا التي جاءت بلون برتقالي يعكس معدلات خصوبة "غير كافية" لكنها أفضل نسبيًا مقارنة بدول أخرى.

Fun fact



Bangladesh is more populated than Russia pic.twitter.com/dQU6hvuKrV — Massimo (@Rainmaker1973) May 24, 2025

في سياق متصل، أعاد ماسك نشر تغريدة من حساب "Massimo" يقارن فيها بين تعداد السكان في بنغلاديش (156.9 مليون نسمة) وروسيا (143.9 مليون نسمة)، مشيرًا إلى الفارق الكبير في المساحة بين الدولتين.

وتُعرّف معدلات الخصوبة بأنها متوسط عدد الأطفال الذين تولدهم الأنثى خلال حياتها، وتعد مؤشراً حيوياً لفهم التغيرات الديموغرافية.

Population collapse is a massive crisis https://t.co/T5B62ijpUA — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2025

وتؤكد دراسة حديثة نشرت عام 2024، استنادًا إلى بيانات من العبء العالمي للأمراض، والإصابات، وعوامل الخطر، أن معدلات الخصوبة العالمية التي انخفضت من 4.84 طفلًا في 1950 إلى 2.23 في 2021، ستواصل الانخفاض لتصل إلى 1.59 طفلًا بحلول عام 2100. ويرى الباحثون أن هذا الانخفاض سيحدث تغيرات ديموغرافية عميقة.

وتتفاوت معدلات الانخفاض بين البلدان، ما يؤدي إلى تحول في توزيع المواليد بين مناطق العالم، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة المواليد في المناطق منخفضة الدخل من 18% في 2021 إلى 35% في 2100.

ويحذر التحليل من انقسام ديموغرافي عالمي، حيث ستواجه الدول ذات الدخل المرتفع تحديات شيخوخة السكان وتقلص القوى العاملة، بينما ستظل المناطق منخفضة الدخل تعاني من ارتفاع المواليد الضاغط على مواردها.