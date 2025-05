إيلون ماسك يصف تراجع الخصوبة في أوروبا بـ"الموت العظيم" ويثير تفاعلًا

القاهرة- مصراوي:

أثار رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، تفاعلًا واسعًا بين متابعيه على منصة إكس (تويتر سابقًا) بعد نشره تعليقًا مثيرًا على رسم بياني يظهر معدلات الخصوبة المتدنية في أوروبا، معبّرًا عن أسفه بعبارة "الموت العظيم".

The great dying https://t.co/lg99JVPCr6

وجاء تعليق ماسك على رسم بياني نشره حساب "Rothmus"، أظهر فيه تراجعًا حادًا لمعدلات الخصوبة في معظم دول أوروبا، حيث تهيمن الألوان الحمراء الداكنة التي تدل على معدلات منخفضة للغاية.

واستثنى الرسم بعض الدول مثل مولدوفا وفرنسا التي جاءت بلون برتقالي يعكس معدلات خصوبة "غير كافية" لكنها أفضل نسبيًا مقارنة بدول أخرى.

