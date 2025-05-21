كتب- محمود الهواري:

شهد اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، اليوم الأربعاء، مواقف أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا فيما يتعلق بموقف ترامب من أوضاع البيض في جنوب أفريقيا، وملف مصادرة الأراضي.

ورغم أن الزيارة كانت توصف رسميًا بأنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إلا أن سياق اللقاء حمل أبعادًا سياسية حادة، على خلفية توتر العلاقات بين واشنطن وبريتوريا، خاصة بعد قرارات اتخذها ترامب خلال ولايته، شملت تجميد المساعدات وطرد السفير الجنوب أفريقي في الولايات المتحدة، بدعوى "سوء معاملة الأقلية البيضاء" هناك.

كمين الفيديو

فاجأ الرئيس ترامب نظيره رامافوزا بعرض مقطع فيديو أمام الصحفيين، يحتوي على تصريحات تحريضية ضد البيض في جنوب أفريقيا.

ووصف موقع"أكسيوس" الأمريكي هذا التصرف بـ"كمين ترامب"، في إشارة إلى الأسلوب غير المتوقع والمربك الذي استخدمه الرئيس الأمريكي.

אירוע משוגע שהתרחש כרגע בחדר הסגלגל: במהלך פגישה עם נשיא דרום אפריקה - טראמפ הקרין לו סרטון של מנהיג ימין דרום אפריקני שקורא לרצח חוואים לבנים כדי לגבות את הטענה של הממשל שהם לא מוגנים pic.twitter.com/7WtpET5S6k — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 21, 2025

وصرح ترامب خلال اللقاء بأنه ينتظر "تفسيرًا" من الرئيس رامافوزا حول السياسات العرقية في بلاده، معتبرا أنها قد تصل إلى حد "الإبادة الجماعية" ضد المزارعين البيض، الأمر الذي نفاه رامافوزا بشكل قاطع، مؤكدًا أن حكومته لا تضطهد أي فئة، وأن الدستور في بلاده يضمن حماية حق الملكية للجميع.

دخول اللاجئين

وفي تصريح يعكس توجهات الإدارة الأمريكية، قال ترامب إن "الاجتماع يهدف في الأساس لمناقشة الوضع في جنوب أفريقيا، وإذا شعرنا بوجود اضطهاد أو إبادة جماعية، فإننا سنسمح بدخول اللاجئين"، مشيرًا إلى قراره بمنح حق اللجوء لعشرات من البيض الجنوب أفريقيين، تحديدًا من مجموعة "الأفريكانيين".

وخلال اللقاء حاول الرئيس رامافوزا التخفيف من حدة الأجواء، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن زيارته تهدف إلى "إعادة ضبط" العلاقة بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف رامافوزا: "اقتصادكم أكبر بكثير من اقتصادنا، لكننا نعتمد على بعضنا البعض لدينا معادن أساسية تحتاجون إليها لإعادة تصنيع اقتصادكم، ونحن نوفرها، ومنها المعادن الأرضية النادرة".

الموقف القطري يغضب ترامب

وجه أحد المراسلين سؤالًا إلى ترامب حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قبلت طائرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية، قبل أن يرد ترامب غاضبًا: "عن ماذا تتحدث؟ عليك أن تغادر ما علاقة هذا بالطائرة القطرية؟"، وهاجم المراسل بشكل مباشر، بينما وجه إهانات لرئيس مجلس إدارة شركة "كومكاست" المالكة لشبكة ""NBC.

Trump blows up at reporter Reporter: The Pentagon announced that it will be accepting the Qatari jet.. Trump: You ought to get out of here… It’s NBC trying to get off the subject. You are a terrible reporter. You ought to go back to your studio. No more questions from you.… pic.twitter.com/p64ofA3e8D — Acyn (@Acyn) May 21, 2025

ومازح رامافوزا ترامب قائلًا: "أنا آسف، ليس لدي طائرة لأقدمها لك"، ليرد ترامب ضاحكًا: "إذا عرضت جنوب أفريقيا طائرة، فسأقبلها".

رئيس جنوب أفريقيا: أنا آسف ليس لدي طائرة لأعطيك إياها



ترامب : أتمنى لو فعلت، سأقبلها، لو عرضت دولتك على القوات الجوية الأمريكية طائرة، لقبلتها.



رئيس جنوب إفريقيا: حسنًا pic.twitter.com/8tEWPStbaN — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) May 21, 2025

مواجهة حول قانون مصادرة الأراضي

وناقش ترامب و رامافوزا قانون مصادرة الأراضي في جنوب أفريقيا، والذي يسمح للحكومة بإعادة توزيع الأراضي دون تعويض في بعض الحالات.

وقاطع ترامب رامافوزا قائلًا: "أنتم تستولون على أراضي الناس منهم"، ليرد الأخير: "لم نفعل ذلك"، موضحًا أن الهدف من القانون هو تصحيح التفاوتات التاريخية التي سببتها عقود من الفصل العنصري.