كتب- محمود الهواري:

شهد اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، اليوم الأربعاء، مواقف أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا فيما يتعلق بموقف ترامب من أوضاع البيض في جنوب أفريقيا، وملف مصادرة الأراضي.

ورغم أن الزيارة كانت توصف رسميًا بأنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إلا أن سياق اللقاء حمل أبعادًا سياسية حادة، على خلفية توتر العلاقات بين واشنطن وبريتوريا، خاصة بعد قرارات اتخذها ترامب خلال ولايته، شملت تجميد المساعدات وطرد السفير الجنوب أفريقي في الولايات المتحدة، بدعوى "سوء معاملة الأقلية البيضاء" هناك.

فاجأ الرئيس ترامب نظيره رامافوزا بعرض مقطع فيديو أمام الصحفيين، يحتوي على تصريحات تحريضية ضد البيض في جنوب أفريقيا.

ووصف موقع"أكسيوس" الأمريكي هذا التصرف بـ"كمين ترامب"، في إشارة إلى الأسلوب غير المتوقع والمربك الذي استخدمه الرئيس الأمريكي.

وصرح ترامب خلال اللقاء بأنه ينتظر "تفسيرًا" من الرئيس رامافوزا حول السياسات العرقية في بلاده، معتبرا أنها قد تصل إلى حد "الإبادة الجماعية" ضد المزارعين البيض، الأمر الذي نفاه رامافوزا بشكل قاطع، مؤكدًا أن حكومته لا تضطهد أي فئة، وأن الدستور في بلاده يضمن حماية حق الملكية للجميع.

وفي تصريح يعكس توجهات الإدارة الأمريكية، قال ترامب إن "الاجتماع يهدف في الأساس لمناقشة الوضع في جنوب أفريقيا، وإذا شعرنا بوجود اضطهاد أو إبادة جماعية، فإننا سنسمح بدخول اللاجئين"، مشيرًا إلى قراره بمنح حق اللجوء لعشرات من البيض الجنوب أفريقيين، تحديدًا من مجموعة "الأفريكانيين".

وخلال اللقاء حاول الرئيس رامافوزا التخفيف من حدة الأجواء، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن زيارته تهدف إلى "إعادة ضبط" العلاقة بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف رامافوزا: "اقتصادكم أكبر بكثير من اقتصادنا، لكننا نعتمد على بعضنا البعض لدينا معادن أساسية تحتاجون إليها لإعادة تصنيع اقتصادكم، ونحن نوفرها، ومنها المعادن الأرضية النادرة".

وجه أحد المراسلين سؤالًا إلى ترامب حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قبلت طائرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية، قبل أن يرد ترامب غاضبًا: "عن ماذا تتحدث؟ عليك أن تغادر ما علاقة هذا بالطائرة القطرية؟"، وهاجم المراسل بشكل مباشر، بينما وجه إهانات لرئيس مجلس إدارة شركة "كومكاست" المالكة لشبكة ""NBC.

Trump blows up at reporter

Reporter: The Pentagon announced that it will be accepting the Qatari jet..

Trump: You ought to get out of here… It’s NBC trying to get off the subject. You are a terrible reporter. You ought to go back to your studio. No more questions from you.… pic.twitter.com/p64ofA3e8D

— Acyn (@Acyn) May 21, 2025