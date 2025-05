رئيس جنوب أفريقيا لترامب: أنا آسف ليس لدي طائرة لأعطيها لك "فيديو"

وكالات

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، "أنا آسف ليس لدي طائرة لأعطيك إياها" في إشارة إلى الطائرة الرئاسية التي أهدتها قطر لترامب خلال زيارته الدوحة قبل أيام.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس جنوب أفريقيا قائلا: "أتمنى لو فعلت، سأقبلها، لو عرضت دولتك على القوات الجوية الأمريكية طائرة، لقبلتها" فيما جاء رد رئيس جنوب أفريقيا عليه "حسنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبدى انزعاجه الشديد من أحد المراسلين، بعد أن طرح عليه سؤالًا حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قبلت طائرة من قطر قد تُستخدم كطائرة رئاسية.

وخلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قاطع ترامب المراسل قائلاً: "عن ماذا تتحدث؟ عليك أن تغادر. ما علاقة هذا بالطائرة القطرية؟"

ووصف ترامب منح قطر طائرة لسلاح الجو الأمريكي بأنه "أمر عظيم"، قبل أن يهاجم المراسل ويوجه إهانات إلى برايان روبرتس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كومكاست كوربوريشن، المالكة لقناة "إن بي سي".

Trump blows up at reporter



Reporter: The Pentagon announced that it will be accepting the Qatari jet..



Trump: You ought to get out of here… It’s NBC trying to get off the subject. You are a terrible reporter. You ought to go back to your studio. No more questions from you.… pic.twitter.com/p64ofA3e8D