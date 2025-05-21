رئيس جنوب أفريقيا لترامب: أنا آسف ليس لدي طائرة لأعطيها لك "فيديو"

وكالات

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، "أنا آسف ليس لدي طائرة لأعطيك إياها" في إشارة إلى الطائرة الرئاسية التي أهدتها قطر لترامب خلال زيارته الدوحة قبل أيام.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس جنوب أفريقيا قائلا: "أتمنى لو فعلت، سأقبلها، لو عرضت دولتك على القوات الجوية الأمريكية طائرة، لقبلتها" فيما جاء رد رئيس جنوب أفريقيا عليه "حسنا".

رئيس جنوب أفريقيا: أنا آسف ليس لدي طائرة لأعطيك إياها



ترامب : أتمنى لو فعلت، سأقبلها، لو عرضت دولتك على القوات الجوية الأمريكية طائرة، لقبلتها.



رئيس جنوب إفريقيا: حسنًا pic.twitter.com/8tEWPStbaN — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) May 21, 2025

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبدى انزعاجه الشديد من أحد المراسلين، بعد أن طرح عليه سؤالًا حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قبلت طائرة من قطر قد تُستخدم كطائرة رئاسية.

وخلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قاطع ترامب المراسل قائلاً: "عن ماذا تتحدث؟ عليك أن تغادر. ما علاقة هذا بالطائرة القطرية؟"

ووصف ترامب منح قطر طائرة لسلاح الجو الأمريكي بأنه "أمر عظيم"، قبل أن يهاجم المراسل ويوجه إهانات إلى برايان روبرتس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كومكاست كوربوريشن، المالكة لقناة "إن بي سي".