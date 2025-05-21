قنبلة في غير موقعها.. خلل فني يتسبب بسقوط ذخيرة قبل وصولها لغزة

كتبت- سلمى سمير:

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بسقوط قنبلة ثقيلة من إحدى طائراته الحربية في منطقة مفتوحة قرب السياج الحدودي في النقب الغربي، إثر "خلل تقني" خلال طريقها لتنفيذ غارة جوية على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان رسمي، إن طائرة تابعة لسلاح الجو كانت تنفذ هجومًا جويًا ضد أهداف في غزة، لكنها أسقطت ذخيرتها بشكل غير مقصود في منطقة خالية داخل منطقة مفتوحة، دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

وأضاف المتحدث أن الحادث قيد التحقيق، للوقوف على ملابساته الفنية، مؤكداً أن القنبلة سقطت على بعد مسافة قريبة من السياج الحدودي في "وسط النقب الغربي".

ويأتي هذا الحادث بعد نحو شهر من واقعة مماثلة، حين سقطت قنبلة ثقيلة من طائرة حربية إسرائيلية في منطقة زراعية بالقرب من كيبوتس نير يتسحاق، وسط تأكيدات بأن السبب كان أيضًا "خللاً تقنياً".