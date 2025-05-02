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سوريا: الأمن العام يوافق على انضمام مئات المقاتلين من "فصائل السويداء" لقواته

02:47 م الجمعة 02 مايو 2025

فصائل السويداء

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‏وكالات

أعلنت وسائل إعلام سورية، الجمعة، إحباط هجوم على ريف السويداء الغربي، مشيرة إلى أن قوات الأمن العام تنتشر على حدود المحافظة.

‏وأكد الإعلام السوري، أن محافظة السويداء أعلنت انتشار قوات الأمن العام لحفظ الأمن والاستقرار، لافتة إلى أن الأمن العام وافق على انضمام 700 عنصر من مقاتلي "فصائل السويداء" لقواته.

‏وأوضح الإعلام السوري، أن عناصر من الفصائل المحلية بالسويداء تستعد للانتشار تحت مظلة الأمن العام بالمحافظة.

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