سوريا: الأمن العام يوافق على انضمام مئات المقاتلين من "فصائل السويداء" لقواته
02:47 م الجمعة 02 مايو 2025
وكالات
أعلنت وسائل إعلام سورية، الجمعة، إحباط هجوم على ريف السويداء الغربي، مشيرة إلى أن قوات الأمن العام تنتشر على حدود المحافظة.
وأكد الإعلام السوري، أن محافظة السويداء أعلنت انتشار قوات الأمن العام لحفظ الأمن والاستقرار، لافتة إلى أن الأمن العام وافق على انضمام 700 عنصر من مقاتلي "فصائل السويداء" لقواته.
وأوضح الإعلام السوري، أن عناصر من الفصائل المحلية بالسويداء تستعد للانتشار تحت مظلة الأمن العام بالمحافظة.
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