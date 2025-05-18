إيران: سنواصل السعي لتعزيز مصالحنا في إطار القانون والاتفاقيات الدولية



وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن التصريحات المتناقضة للقيادة الأمريكية بشأن إيران هي السبب في تعقيد عملية التفاوض حول الاتفاق النووي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقا، أن على إيران التحرك بسرعة فيما يتعلق بإبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا أنه في حال عدم القيام بذلك سيحدث شيء سيء.

ونقل الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية على "تليجرام" عن الوزير قوله: "إن المواقف والتصريحات المتناقضة للقيادة الأمريكية هي السبب في تعقيد الجزء الأكبر من عملية التفاوض وتزايد الشكوك حول جدية واستعداد الولايات المتحدة للعمل بما يتناسب مع مقتضيات العملية الدبلوماسية".

وأكد أن "الجمهورية الإسلامية، رغم الضجة الإعلامية، ستواصل السعي لتعزيز مصالحها الشرعية الأساسية في إطار القانون والاتفاقيات الدولية".

وفي وقت سابق من السبت، صرح رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان، أن طهران لا تسعى للحرب، وستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي، ولا تخاف من التهديدات التي يخلطها الرئيس الأمريكي بين الحين والآخر بدعوات للسلام.

وجرت الأسبوع الماضي الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران.

هذه الجولة تأتي بعد شهر من بدء الحوار بين الطرفين، وتلاها انقطاع لأسبوعين - أطول فترة توقف خلال هذه المشاورات التي تنظمها مسقط بشكل متتابع.

عُقدت الجولتان الأولى والثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في عُمان يومي 12 و26 أبريل على التوالي، فيما عُقدت الجولة الثانية في روما يوم 19 أبريل.

جاءت هذه السلسلة الجديدة من المفاوضات بعد توقف طويل بين البلدين إثر رسالة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل مارس إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تضمنت عرضا لتوقيع اتفاق جديد حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، إلى جانب تهديد برد عسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

ورفضت إيران إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على حوار غير مباشر، وفقا لروسيا اليوم.