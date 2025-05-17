مسؤول ألماني يدعو إلى بدء إجراءات حظر "البديل الألماني"

كيل/برلين- (د ب أ)

جدد رئيس حكومة ولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية، دانيل جونتر، دعوته لبدء إجراءات حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "قناعتي الراسخة هي أن الدولة يجب أن تحمي نفسها".

وأكد جونتر أن هدفه هو تقديم طلب بحظر الحزب على مستوى ألمانيا، وقال: "سندعم الحكومة الاتحادية في ذلك بكل ما في وسعنا".

وكان المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، أعرب في السابق عن تشككه البالغ إزاء الدعوات المتزايدة لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا، بعدما صنفته الاستخبارات الداخلية بأنه "حزب يميني متطرف مؤكد".

وقال ميرتس في تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية نُشرت أمس الأول الخميس إن حظر جماعة ما يتطلب إثبات أنها تحارب "بشدة" النظام الديمقراطي الحر في البلاد، وأضاف: "يقع عبء الإثبات على عاتق الدولة وحدها".

وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) رفع تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا - ثاني أكبر حزب في البرلمان الألماني حاليا - من حزب متطرف يميني "مشتبه به" إلى "مؤكد" في الثاني من مايو الجاري.

ولكن بعدما اتخذ حزب "البديل من أجل ألمانيا"، المناهض للهجرة، إجراءات قانونية ضد هذه الخطوة، علقت الاستخبارات الداخلية قرارها لحين بت المحكمة في دعوى الحزب.

ويتطلب حظر الحزب إصدار المحكمة الدستورية العليا قرار بذلك بناء على طلب من الحكومة الاتحادية أو البرلمان الاتحادي (بوندستاج) أو مجلس الولايات (بوندسرات).

ودعا جونتر إلى استخدام الخيارات القانونية لتحقيق هذا الغرض، وقال: "يتزايد عدد المواطنين الذين يرون الخطر الذي يشكله حزب البديل من أجل ألمانيا...لدينا مشكلة كبيرة عندما لا يتم تطبيق الدستور والقوانين بشكل حاسم في دولة قانون".



