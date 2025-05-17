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بري: قرارنا الصبر على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

10:43 ص السبت 17 مايو 2025

رئيسُ مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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بيروت- (د ب أ)

أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خطورة الوضع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، لافتاً إلى "انتظار أن تترجم لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق ما وعدت به لناحية تفعيل حضورها لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية".

وقال بري لـ صحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت إنّ "لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، والمطلوب بالدرجة الأولى هو أن تبادر الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذا الإتفاق".

وعن ردّ الفعل إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أضاف: "نحن ملتزمون بالاتفاق، وقرارنا الآن هو أن نصبر وسنبقى صابرين، وكما قلتُ سابقاً بالصبر نقاتلهم".

وحول الوضع الداخلي تابع بالقول: "لا قيامة للبنان، ولن يكون لبنان سليماً معافى كما نرجو، طالما أنّ الجنوب يعاني ويتعرّض إلى العدوان الإسرائيلي، فلبنان جسم كامل، وكل أعضائه مترابطة بعضها ببعض، وأي خلل يُصيب أي عضو فيه، يؤثر تلقائياً على سائر الأعضاء".

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