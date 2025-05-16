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عسكريون إسرائيليون: ترامب بدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها دوليا

09:49 م الجمعة 16 مايو 2025

ترامب

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار، الجمعة، إن عدم التوصل لاتفاق يعزل إسرائيل دوليا خصوصا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار العسكريون الإسرائيليون، إلى أن الرئيس ترامب يريد ازدهارا اقتصاديا وبدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها.

وشدد إسرائيل العسكريون الإسرائيليون، على أن المعركة في غزة حُسمت ويجب ترجمة الإنجازات العسكرية إلى سياسية.

وأكد العسكريون الإسرائيليون، أنه لا يوجد أي إنجاز عسكري إضافي يمكن تحقيقه في غزة، موضحين أنه يجب استغلال الإنجازات بغزة للتوصل لاتفاق لكن ذلك لم يحدث لأسباب سياسية.


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إسرائيل ترامب الرئيس الأمريكي
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