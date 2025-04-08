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الأمم المتحدة: ازدحام مخيمات اللاجئين في أوغندا بسبب تدفق القادمين من الكونغو

03:45 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الأمم المتحدة

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جنيف - (د ب أ)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن مخيمات اللاجئين في أوغندا أصبحت مزدحمة للغاية بسبب تدفق الفارين من العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال ماثيو كرينتسيل ممثل المفوضية في البلاد إن أوغندا في حاجة ماسة لدعم رعاية هؤلاء الأشخاص. وكان كرينتسيل يتحدث للصحفيين في جنيف عبر تقنية الفيديو.

ويشار إلى أن أوغندا تعد بالفعل أكبر دولة مضيفة للاجئين في أفريقيا، حيث تأوي نحو 8ر1 مليون شخص نزحوا بسبب الصراعات في المنطقة، بحسب بيانات المفوضية.

ومنذ بداية العام، عبر أكثر من 41 ألف شخص إلى أوغندا قادمين من الكونغو. وأشار كرينتسيل إلى أن 80% منهم من النساء والأطفال، حيث وصل الكثيرون وهم في حالة وهن شديد.

وتحدث اللاجئون عن أعمال عنف مروعة في منطقة جوما بشرق الكونغو، على بعد 70 كيلومترا من الحدود الأوغندية.

وتواصل ميليشيا ام 23 القتال ضد جيش الكونغو، مما أسفر عن نزوح مئات الآلاف.

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الأمم المتحدة ازدحام مخيمات اللاجئين أوغندا الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية
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