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الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة للسورية الجديدة

08:10 م الإثنين 07 أبريل 2025

الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة للسورية الجديدة

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وكالات

ترأس الرئيس السوري أحمد الشرع أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
وأعلن "الشرع"، مساء السبت قبل الماضي 29 مارس، عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة، في "خطوة تهدف إلى بناء دولة قوية ومستقرة" بعد عقود من حكم نظام الأسد.
وأكد الشرع أن هذه الحكومة تمثل "إرادة مشتركة لبناء سوريا الجديدة"، مشدداً على أولوياتها في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس المساءلة والشفافية.

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الحكومة السورية أحمد الشرع سوريا
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