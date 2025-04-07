هيئات أممية: استهتار تام بحياة الإنسان بغزة والإمدادات تتراكم عند المعابر

وكالات

أصدرت هيئات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بيانًا مشتركًا، قالوا فيه: "نشهد أعمال حرب في قطاع غزة تظهر استهتارًا تامًا بحياة الإنسان".

وأضاف البيان، "مع دخول حصار غزة شهرًا ثانيًا نناشد قادة العالم التحرك بحزم لضمان احترام القانون الدولي"، موضحًا أنه لأكثر من شهر لم تدخل أي إمدادات تجارية أو إنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن أكثر من 2.1 مليون شخصًا محاصرون ويتعرضون للقصف والجوع من جديد في قطاع غزة، وإمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوى والمعدات الحيوية عالقة وتتراكم عند معابر غزة.

وتابع البيان: "أنباء عن مقتل أو إصابة أكثر من ألف طفل في أول أسبوع بعد انهيار وقف إطلاق النار بغزة"، لافتًا إلى أن "وقف إطلاق النار سمح لنا بتحقيق ما منعتنا منه القنابل والعراقيل خلال 470 يومًا من الحرب".

ونوه البيان الأممي على أن النظام الصحي الذي يعمل جزئيًا في غزة مثقل بالأعباء وتنفد الإمدادات الأساسية منه بسرعة.

وذكر أن أوامر التهجير الإسرائيلية أجبرت مئات آلاف السكان بغزة على الفرار مجددًا دون ملاذ آمن، مشددًا على أنه لا أحد في مأمن بقطاع غزة، وقتل 408 من العاملين في المجال الإنساني منذ أكتوبر 2023.

ودعت الهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في بيانها المشترك، إلى حماية المدنيين بغزة وتسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.