اعتذار علني من طليق نائبة أمريكية بعد الإساءة لـ3 مسلمات بسبب الصلاة

كتب- محمد جعفر:

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لثلاث شابات مسلمات قالت أنهن كن يصلين في موقف سيارات فارغ في مركز أفالون التجاري في ألفاريتا، بولاية جورجيا، قبل أن يتعرضن للمضايقات والسب والشتائم العنصرية من رجل يقود سيارة تسلا سايبرترك.

وأظهر الفيديو الرجل الذي يقود سيارة تسلا، وهو بيري غرين طليق النائب الجمهورية، مارغوري تايلور غرين، من ولاية جورجيا، وهو يعتذر علنيًا في مؤتمر صحفي للشابات الثلاث، فيما طلبت الشابات عدم ذكر أسمائهن لأسباب أمنية.

وقال "غرين"، في اعتذاره أمام الصحفيين: "أردت فقط أن يعلموا أنني أعتذر لهم بكل تواضع، لأنه لا ينبغي لأحد أن يُعامل بهذه الطريقة".

Marjorie Taylor Greene’s ex-husband just got caught on camera harassing two women in a shamefully racist rant! pic.twitter.com/azKNr7qjLF