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زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب قبالة ساحل نيوزيلندا

06:26 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

مقياس ريختر

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(أ ب)

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر الساحل الغربي لنيوزيلندا، فيما لم يتم إطلاق تحذيرات من وقوع موجات مد بحري عالية (تسونامي).

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع بعد الساعة 0100 صباحا بالتوقيت المحلي بقليل. ووقع الزلزال على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب مدينة إنفيركارجل النيوزيلندية وعلى عمق 10 كيلومترات تحت البحر.

ووصفت المراصد في نيوزيلندا الزلزال بأنه متوسط. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار على الفور.

يشار إلى أن نيوزيلندا، التي يبلغ تعداد سكانها خمسة ملايين نسمة، تقع في منطقة "الحزام الناري"، وهو قوس من الصدوع الزلزالية يقع حول المحيط الهادئ يشهد زلازل وبراكين بشكل شائع .

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زلزال نيوزيلندا مقياس ريختر
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