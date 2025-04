البيت الأبيض ينشر صورة ميلانيا ترامب أمام الأهرامات.. فما القصة؟ (صور)

القاهرة- مصراوي:

احتفل البيت الأبيض بمناسبة عيد ميلاد السيدة الأولى ميلانيا ترامب الخامس والخمسين من خلال نشر مجموعة من الصور التي تبرز أبرز لحظاتها خلال فترة وجودها في البيت الأبيض.

Find someone who looks at you the way @POTUS looks at @FLOTUS. 🇺🇸❤️ pic.twitter.com/988XrA6jCU