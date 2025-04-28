البيت الأبيض ينشر صورة ميلانيا ترامب أمام الأهرامات.. فما القصة؟ (صور)

القاهرة- مصراوي:

احتفل البيت الأبيض بمناسبة عيد ميلاد السيدة الأولى ميلانيا ترامب الخامس والخمسين من خلال نشر مجموعة من الصور التي تبرز أبرز لحظاتها خلال فترة وجودها في البيت الأبيض.

Find someone who looks at you the way @POTUS looks at @FLOTUS. 🇺🇸❤️ pic.twitter.com/988XrA6jCU — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2025

وأمضت ميلانيا، الكاثوليكية، والرئيس ترامب معظم عيد ميلادها في روما يوم السبت لحضور جنازة البابا فرنسيس في مدينة الفاتيكان، قبل أن يتبادلا قبلة الوداع وينفصلا في المطار في وقت لاحق من اليوم.

ورغم أن هذه المناسبة لم يحتفلوا بها عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل ميلانيا أو الرئيس ترامب، فإن البيت الأبيض سلط الضوء على 20 صورة تبرز بعض أبرز اللحظات التي عاشتها ميلانيا كسيدة أولى.

وتشمل اللحظات التي سلط البيت الأبيض الضوء عليها مشاركتها في احتفالات عيد الفصح في البيت الأبيض، وجولتها في مصر لزيارة الأهرامات، إضافة إلى رقصها مع ترامب، وكذلك لحظات أخرى مثل وصولها إلى قاعدة سيغونيلا الجوية في صقلية.

وخلال فترة عملها كسيدة أولى، عرفت ميلانيا بتوجهها نحو الحفاظ على خصوصيتها، حيث كانت غالبًا ما تفضل إبقاء جدول أعمالها العام محدودًا، لكنها في ذات الوقت استخدمت منبرها الرسمي في مناسبات عدة لطرح قضايا اجتماعية كانت ترى أنها تستحق الاهتمام، من بين هذه القضايا كان دعمها لتشريع لمكافحة الإباحية الانتقامية، وهو مشروع قانون نال دعمًا من الحزبين في الكونجرس الأمريكي.

وفي خطوة بارزة أخرى، قبل أن يقسم زوجها اليمين الدستوري لولايته الثانية وقعت ميلانيا صفقة ضخمة مع شركة أمازون، تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار، لإنتاج فيلم وثائقي عن حياتها.

الفيلم سيكون من إخراج بريت راتنر، المخرج المعروف الذي أخرج فيلم "ساعة الذروة". ومن المتوقع أن يظهر في الفيلم الرئيس دونالد ترامب وابنهما بارون، الذي يدرس حاليًا في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك.

هذا وقد قام العديد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، مثل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومديرة إدارة الأعمال الصغيرة كيلي لوفلر، بالاحتفال بعيد ميلاد السيدة الأولى عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يحتفل الرئيس ترامب هو الآخر بعيد ميلاده في 14 يونيو المقبل، حيث تعمل الإدارة حاليًا على تنظيم عرض عسكري ضخم للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الأمريكي.