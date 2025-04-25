توتر دبلوماسي بين إسبانيا وإسرائيل عقب إلغاء صفقة أسلحة

(وكالات)

وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات حادة إلى مدريد، متهمة إياها بـ"تسييس الأمن القومي"، وذلك بعد قرار الحكومة الإسبانية إلغاء صفقة ذخيرة بقيمة 6.8 ملايين يورو كانت مبرمة مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إن القرار الإسباني "يمثل خطوة غير مبررة"، معبرة عن أسفها لما وصفته بـ"الانحياز الإسباني ضد إسرائيل"، وأضافت أن مدريد "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية، واتخذت موقفا معاديا لدولة تدافع عن نفسها في مواجهة الإرهاب".

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت، يوم الخميس، فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، وهي الخطوة التي جاءت نتيجة خلافات داخل الائتلاف الحاكم، لا سيما بين الحزب الاشتراكي الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وتحالف "سومار" اليساري الراديكالي، وكلاهما يعبر علناً عن تأييده للقضية الفلسطينية.

وقالت مصادر حكومية لـ "فرانس برس" إن الائتلاف الحاكم اتخذ موقفًا موحدًا بعدم شراء أو بيع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.

وتشمل الصفقة التي تم إلغاؤها ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني، وأكدت الحكومة أنها سعت لإيجاد حل تفاوضي مع الشركة الإسرائيلية، غير أن هذه المحادثات فشلت، ما أدى إلى فسخ العقد من طرف واحد.