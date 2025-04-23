بعد تراجع المواليد.. أمريكا تدرس منح مكافأة بـ 5000 دولار لإنجاب طفل

وكالات

لحل معضلة انخفاض المواليد وتراجع نسب الإنجاب في الولايات المتحدة، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح مكافأة نقدية بقيمة 5000 دولار لإنجاب طفل، بهدف تشجيع المواطنين على الزواج والإنجاب.

وضِمن حملة غير مباشرة للتشجيع على الإنجاب وتكوين الأسرة، اصطحب مسؤولون أمريكيون أطفالهم معهم إلى المناسبات العامة، وكان أبرزهم وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، ونائب الرئيس جي دي فانس.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها نقلاً عن 4 أشخاص شاركوا في الاجتماعات، بأن البيت الأبيض استمع لمجموعة من الأفكار منها منح مكافأة مواليد نقدية بقيمة 5000 دولار لكل أم أمريكية بعد الولادة، وتمويل برامج توعوية للنساء لتشجيعهن على الإنجاب، فضلًا عن تخصيص 30% من المنح الدراسية لبرنامج "فولبرايت" للمتقدمين المتزوجين أو الذين لديهم أطفال. يأتي ذلك بعدما طالب الرئيس دونالد ترامب بتحقيق "طفرة في المواليد".