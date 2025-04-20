لتحسين صورة الحزب.. ديمقراطيون يطالبون جو بايدن وزوجته بالابتعاد عن الظهور العلني

وكالات

كشفت صحيفة "The Hill" الأمريكية عن رغبة متزايدة بين أعضاء الحزب الديمقراطي في تقليص الظهور العلني للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وزوجته جيل، وذلك لتجنب الإضرار بصورة الحزب في ظل موجات السخط الكبيرة أو اللامبالاة المتواصلة تجاه عائلة بايدن داخل أوساط الديمقراطيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة داخل الحزب أن هذه الدعوات جاءت بعد مشاركة بايدن في حدث لحقوق ذوي الإعاقة بمدينة شيكاغو في 16 أبريل الجاري، حيث ألقى أول خطاب عام له منذ مغادرته منصبه في يناير 2021.

وأعرب مايكل لاروسا، السكرتير الصحفي السابق لجيل بايدن، عن احترامه الشخصي للرئيس السابق وزوجته، لكنه شدد في تصريحاته للصحيفة على أهمية المصارحة المهنية، مشيرًا إلى أن عائلة بايدن بحاجة إلى مستشارين مطلعين على المزاج العام داخل الحزب الديمقراط>

ووصف لاروسا، الوضع الحالي بأنه "نهاية مفجعة ومأساوية لحياتهما العامة"، داعيًا العائلة إلى إعادة تقييم قراراتها بشأن الظهور الإعلامي.

وأكدت الصحيفة أن العديد من الديمقراطيين يرون أن استمرار بايدن في الظهور العلني يمنح خصوم الحزب السياسيين، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، فرصة لتشتيت الجهود المبذولة لتحسين صورة الديمقراطيين، خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي تُظهر تراجع شعبية ترامب بسبب مواقفه الاقتصادية، ما يمنح الحزب فرصة للتركيز على ملفات أكثر تأثيرًا على الناخبين.