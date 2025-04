"مسلم صوفي".. من هو الدكتور محمد أوز رئيس مراكز الرعاية والخدمات الطبية بأمريكا؟

وكالات

أدى الدكتور محمد أوز، أمس الجمعة، اليمين الدستورية كمدير لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال المراسم وأثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، أغمى على فتاة صغيرة، الأمر الذي دفع ترامب لإنهاء حديثه مع الصحفيين المتواجدين في المكان.

ونقل موقع "سي بي إس نيوز" بيانًا مقتضبًا للبيت الأبيض جاء فيه: "أغمي على أحد ضيوف الدكتور أوز خلال أدائه اليمين الدستورية. يسعدنا أن نعلن أن الفتاة بخير".

ومن جانبه، أسرع الدكتور أوز، الذي كان يقف خلف الرئيس دونالد ترامب، إلى الفتاة الصغيرة التي نهضت بسرعة وأُخرجت من المكتب البيضاوي.

