"مسلم صوفي".. من هو الدكتور محمد أوز رئيس مراكز الرعاية والخدمات الطبية بأمريكا؟

وكالات

أدى الدكتور محمد أوز، أمس الجمعة، اليمين الدستورية كمدير لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال المراسم وأثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، أغمى على فتاة صغيرة، الأمر الذي دفع ترامب لإنهاء حديثه مع الصحفيين المتواجدين في المكان.

ونقل موقع "سي بي إس نيوز" بيانًا مقتضبًا للبيت الأبيض جاء فيه: "أغمي على أحد ضيوف الدكتور أوز خلال أدائه اليمين الدستورية. يسعدنا أن نعلن أن الفتاة بخير".

ومن جانبه، أسرع الدكتور أوز، الذي كان يقف خلف الرئيس دونالد ترامب، إلى الفتاة الصغيرة التي نهضت بسرعة وأُخرجت من المكتب البيضاوي.

🚨🇺🇸 BREAKING: Trump's press conference abruptly cut short as a medical emergency involving a child forces everyone to evacuate the Oval Office!



During the conference, while Trump was answering questions about Iran's nuclear program, a young girl, who was a guest of Dr. Oz,… pic.twitter.com/9FjpMXzfUl — The Curious Quill (@PleasingRj) April 18, 2025

من هو الدكتور محمد أوز؟



محمد أوز، هو ابن مهاجرين تركيين، وجراح قلب ومقدم برامج حوارية سابق، اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، لتولي منصب رئاسة الوكالة التي تشرف على برامج الرعاية الصحية والخدمات الطبية لملايين المواطنين الأمريكيين المسنين والفقراء والمعاقين.

وقال ترامب، في بيان: "سيكون الدكتور أوز قائدًا في تحفيز الوقاية من الأمراض، حتى نحصل على أفضل النتائج في العالم مقابل كل دولار ننفقه على الرعاية الصحية في بلدنا العظيم"، مضيفًا "سيعمل أيضًا على الحد من الهدر والاحتيال داخل أغلى وكالة حكومية في بلدنا، والتي تمثل ثلث إنفاق أمتنا على الرعاية الصحية، وربع ميزانيتنا الوطنية بالكامل".

وفي عام 2022، تقدم أوز لتمثيل ولاية بنسلفانيا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، لكنه فشل.

واكتسب أوز شهرة كبيرة من خلال برنامجه التلفزيوني بعنوان "دكتور أوز"، والذي كان يقدم فيه نصائح طبية، ورغم شهرته، فإنه تعرض لاتهامات تخص تقديم معلومات مغلوطة حول بعض العقاقير، تلك الاتهامات التي نفاها أوز.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خبراء في الطب ومنظمات في الصحة العامة وإرشادات الصحة الفيدرالية، أن أوز "خلال الفترة التي امتد فيها برنامجه، من عام 2009 وحتى 2021 والتي فاز خلالها بـ9 جوائز إيمي، وفر منصة لمنتجات خطرة ووجهات نظر سطحية، استهدفت ملايين المتابعين".

وحول ديانته، قال محمد أوز في مقابلة أجرتها معه شبكة "بي بي أس" في ديسمبر 2009، إنه يعتبر نفسه "صوفيًا"، مشيرًا إلى أن عائلة والده وضعت الدين أولوية وجوهرًا أساسيًا في حياتها، بينما كانت عائلة والدته علمانية.