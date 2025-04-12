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ترامب يتراجع.. إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية

04:07 م السبت 12 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أنه سيتم إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لتوجيهات جديدة صادرة عن الهيئة.

ويأتي هذا الإعلان بعدما فرض ترامب رسومًا جمركية عالية على السلع الصينية بنسبة 125%، وهي خطوة كان من شأنها أن تؤثر سلبًا على شركات التكنولوجيا، إذ تُصنع بكين معظم الهواتف المحمولة.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، قد قالت أمس الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، في ظل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وأوضحت ليفيت، ترامب يأمل في عقد المزيد من الاتفاقات فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية قبل انتهاء فترة تأجيل تطبيقها البالغة 90 يومًا.

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