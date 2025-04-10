ضابط إسرائيلي يثير الغضب بتصريح من أمام الحدود: "سنحتفل في سيناء" (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أطلق تصريحات قرب الحدود المصرية تحدث فيها عن عيد الفصح اليهودي، وربط بين طقوس العيد وقضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وفي الفيديو، الذي نُشر تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي، قال الضابط من موقع قريب من الحدود المصرية: "نحن في ليلة عيد الفصح على حدود مصر... سنحتفل مع المخطوفين في سيناء التي كنا فيها قبل ثلاثة آلاف عام"، في إشارة إلى الرواية التوراتية عن خروج بني إسرائيل من مصر.

وخلال حديثه، استشهد الضابط بسفر التكوين، متطرقًا إلى تفسير لغوي لاسم "مصر" بالعبرية، معتبرًا أن تغيير تركيب الكلمة يشير إلى "تحول إلهي يفتح الأبواب" حسب معتقداته، مشيرًا إلى أن ذلك يرمز إلى "تحرر الأسرى وعودتهم"، على حد وصفه.

⚡️JUST IN: An Israeli police officer near the Egyptian border said:



“We will celebrate with the hostages in Sinai—Sinai, where we were three thousand years ago.”pic.twitter.com/TKGw3SBSa3 — Suppressed News. (@SuppressedNws) April 7, 2025

وأضاف: "كما فتح الله الأبواب قبل 3335 سنة، سيفعل ذلك مجددًا، وسنحتفل مع المختطفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار الجهود الدولية لوساطة تهدف إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائليين لدى المقاومة، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تخوض إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربًا موسعة خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، وأثارت انتقادات واسعة على الصعيد الدولي.