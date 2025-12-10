إيلون ماسك: وزارة كفاءة الحكومة لم تحقق سوى "نجاح جزئي"

(أ ب)

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في مقابلة ودية مع مساعدته والمؤثرة المحافظة كاتي ميلر، إن جهوده في قيادة وزارة كفاءة الحكومة لم تحقق سوى "نجاح جزئي"، وإنه لن يعيد التجربة مرة أخرى.

ومازال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ومالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يدافع بشكل عام عن وزارة كفاءة الحكومة المثيرة للجدل التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب، والتي غادرها ماسك في الربيع الماضي قبل اغلاقها رسميا الشهر الماضي.

وقال ماسك، لميلر، التي عملت سابقا متحدثة باسم وزارة كفاءة الحكومة، "كنا ناجحين قليلا. كنا ناجحين إلى حد ما".

وعندما ضغطت ميلر على ماسك لتسأل إن كان سيكرر التجربة، أجاب: "لا أعتقد ذلك... بدلا من العمل في وزارة كفاءة الحكومة، كنت سأركز على تعزيز نجاح شركاتي وتطويرها".

وتحدث ماسك بصفته ضيفا على بودكاست "كاتي ميلر"، الذي أطلقته ميلر، زوجة ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترامب، بعد مغادرتها العمل الحكومي وانتقالها إلى العمل لدى ماسك في القطاع الخاص.

وأشار ماسك إلى أن الوزارة أسهمت في توفير ما يصل إلى 200 مليار دولار سنويا من "المدفوعات التي لا جدوى منها"، والتي قال إنه يمكن تجنبها من خلال أنظمة مؤتمتة أفضل وبرمجة محسنة للمدفوعات الفيدرالية.