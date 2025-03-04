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زيلينسكي: الخلاف مع ترامب "مؤسف وحان الوقت لتصحيح الأوضاع"

07:35 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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(أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن الخلاف مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في المكتب البيضاوي "مؤسف وحان الوقت لتصحيح الأمور".

جاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي على موقع اكس "اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، لم يمض بالطريقة التي كان من المفترض أن يمضي بها... للأسف حدث بهذه الطريقة. لقد حان الوقت لتصحيح الأمور. نود أن يكون التعاون والتواصل المستقبلي بناء".

وقال إن أوكرانيا مستعدة للتوقيع على اتفاق بشأن معادنها الأرضية النادرة الذي سعت إليه إدارة ترامب.

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