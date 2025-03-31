إعلان

بزشكيان لليمن: نحن معكم بكل کیاننا وتوجهاتنا ونتمنى لكم النصر

08:25 م الإثنين 31 مارس 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة إلى الشعب اليمني، الاثنين، قائلا: "نقول للشعب اليمني نحن معكم بكل کیاننا وتوجهاتنا ونتمنى لكم النصر".
بدوره، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمنشور بالعبرية، أنه "ليس بالمنطقة إلا وكيل واحد يرتكب الجرائم نيابة عن المستعمر هو الكيان الصهيوني".
في إطار متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لن ترضخ إطلاقا للتهديد ولن تسمح بمخاطبتها بلغة القوة، مؤكدا أن أعداءها سيندمون على تهديداتهم.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن سبب الهجمات الأمريكية على اليمن هو نجاح صنعاء "الحوثيون" في مسار المقاومة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعود بزشكيان إيران اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أسعار ومواصفات أرخص سيارة مجمعة محليًا في مصر
توفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية أثناء صلاة العيد.. تشييع جنازة سكرتير عام محافظة الدقهلية- صور
عاجل - وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض