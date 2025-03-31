بزشكيان لليمن: نحن معكم بكل کیاننا وتوجهاتنا ونتمنى لكم النصر

وكالات

وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة إلى الشعب اليمني، الاثنين، قائلا: "نقول للشعب اليمني نحن معكم بكل کیاننا وتوجهاتنا ونتمنى لكم النصر".

بدوره، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمنشور بالعبرية، أنه "ليس بالمنطقة إلا وكيل واحد يرتكب الجرائم نيابة عن المستعمر هو الكيان الصهيوني".

في إطار متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لن ترضخ إطلاقا للتهديد ولن تسمح بمخاطبتها بلغة القوة، مؤكدا أن أعداءها سيندمون على تهديداتهم.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن سبب الهجمات الأمريكية على اليمن هو نجاح صنعاء "الحوثيون" في مسار المقاومة.