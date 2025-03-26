3 وفيات بسبب حلوى مقدمة بالمستشفيات في بريطانيا

وكالات

في حادثة غير مسبوقة، توفى ثلاثة أشخاص نتيجة تناول قطعًا من الحلوى الملوثة بالبكتيريا القاتلة تم توزيعها على المرضى في إحدى المستشفيات ببريطانيا، ما أثار ضجة واسعة وقلقًا من نظافة الطعام الذي يتم تقديمه لنزلاء المستشفيات القادمين للعلاج.

وقالت جريدة "مترو" البريطانية في تقرير نشرته، إن الحلوى الملوثة تسببت بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وذلك قبل أن تبدأ السلطات الصحية بسحب هذه الحلوى من المستشفيات والتحقيق في الواقعة.

ومن جانبها، اعترفت السلطات الصحية البريطانية بأن الوفيات الثلاثة كانت ناتجة عن تسمم غذائي، مشيرة إلى أن إحدى الوفيات كانت نتيجة مباشرةً عن بكتيريا "الليستيريا" التي تم العثور عليها في علبة حلوى يتم تقديمها للمرضى ضمن وجبات الطعام.

وبدورها، فتحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا تحقيقًا في الحالات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحلويات الشوكولاته المُقدمة للمستشفيات.

وحذرت وكالة معايير الغذاء البريطانية من المنتجات التي قد تكون ملوثة بـ"الليستيريا"، بما فيها علب الشوكولاتة من نوع "موس" التي يتم تزويد المستشفيات بها.

وقالت تينا بوتر، رئيسة قسم الحوادث في وكالة معايير الغذاء، إن الحلويات التي يُحتمل ارتباطها بالمرض "يجري حاليًا إزالتها من سلسلة التوريد، وتقوم شركة الأغذية التي زودت المنتجات بسحب منتجاتها كإجراء احترازي".

وأضافت بوتر، أن الهيئة الرقابية تعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا والسلطات المعنية "لتحديد سبب تفشي بكتيريا الليستيريا المرتبطة بالحلويات المقدمة في مؤسسات الخدمات الصحية الوطنية وغيرها من مرافق الرعاية الصحية".

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة جوري جودبول، نائبة مدير قسم التهابات الجهاز الهضمي وسلامة الغذاء والصحة الواحدة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، "نحقق في عدد قليل من حالات الليستيريا. ولم يُؤكد سبب تفشي المرض بعد".

وتابعت جودبول: "ومع ذلك، فقد كشفت فحوصاتنا المخبرية عن وجود صلة محتملة بين هذه الحالة ونوع معين من الحلويات، وهو غير متوفر لدى تجار التجزئة ولكنه يُقدم في بعض مؤسسات الخدمات الصحية الوطنية".

ووفق جريدة "مترو"، فقد تم العثور على عينات البكتيريا في مستشفى تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في جنوب غرب إنجلترا، كجزء من عملية مراقبة روتينية، في فبراير الماضي.

وذكرت الجريدة البريطانية، أنه تم تشخيص المرضى بين شهري مايو وديسمبر من العام الماضي، وتم تأكيد وفاة إحدى الحالات بسبب الليستيريا. وكان المرضى (تتراوح أعمارهم بين 68 و89 عامًا) يعانون بالفعل من حالات صحية مزمنة ونُقلوا إلى المستشفى ثم توفوا بسبب البكتيريا.