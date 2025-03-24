ترامب: أي بلد سيشتري نفطًا من فنزويلا سيدفع لأمريكا رسومًا قيمتها 26%

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيفرض رسومًا ثانوية على فنزويلا اعتبارًا من الثاني من إبريل المقبل.

وأضاف ترامب، "أي بلد سيشتري نفطًا أو غازًا من فنزويلا سيدفع لأمريكا رسومًا قيمتها 26%".

وقبل نحو أسبوعين، أنهت الإدارة الأمريكية ترخيص شركة "شيفرون" لتصدير النفط في فنزويلا ومنحتها شهرًا واحدًا، حتى الثالث من أبريل ، لمغادرة البلاد، بعدما انتقد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين غير المسجلين في الولايات المتحدة بالسرعة التي كان يأملها.

ونتيجة هذا القرار، ستتوقف شركة شيفرون عن تصدير 200 ألف برميل من النفط يوميًا إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 25% من إنتاج النفط الخام الفنزويلي.

وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التراجع عن التنازلات التي قدمتها الولايات المتحدة لفنزويلا بشأن اتفاقية تتعلق بمعاملات النفط أبرمها سلفه جو بايدن. قائلًا في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنه أمر بإنهاء الاتفاقية التي تعود إلى 26 نوفمبر 2022.