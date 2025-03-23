تعرض حاخام يهودي للضرب في مدينة أورليان بشمال فرنسا

باريس - (د ب أ)

قالت السلطات اليوم الأحد إن الشرطة الفرنسية اعتقلت شابا يشتبه في مهاجمته لحاخام بمدينة أورليان بشمال البلاد.

وقال الادعاء العام في أورليان إن الحاخام كان في طريقه من كنيس إلى منزله عندما تعرض للضرب في رأسه والعض في كتفه والإهانة على يد معتدي مجهول.

وفر المعتدي من المكان، ولكن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به مساء أمس السبت.

ولم يتم التحقق من هوية المشتبه به بعد.

وفتح الادعاء تحقيقا بشأن عنف متعمد يتعلق بالانتماء الديني للضحية.